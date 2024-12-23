الامين العام للجامعة العربية يفتتح في الرياض الدورة الاولي لمجلس وزراء الامن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - ​افتتح السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ أعمال الدورة الأولي لمجلس وزراء الامن السيبراني، التى عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأن السيد احمد ابو الغيط اشاد في كلمته بجهود المملكة العربية السعودية وبمبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس الهام، معربا عن التطلع إلى ان يمثل المجلس الجديد اضافة نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية فى مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة فى السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث ان السنوات الأخيرة شهدت اهتماما وتركيزا من قبل الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني. مضيفا ان هذا الاهتمام والجهد الذي بذل، قد نتج عنه العديد من الأفكار والمقررات التى تم تبنيها واعتمادها على مستوي القادة فى اكثر من مناسبة، مما سيساعد المجلس الجديد فى الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة فى هذا المجال والبناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.

وتجدر الإشارة إلى ان إنشاء مجلس وزراء الامن السيبراني قد جاء تاسيسا على قرار قمة البحرين بالترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي يختص بشؤون الامن السيبراني، يعمل فى نطاق جامعة الدول العربية