استقرار سعر الدولار

استقرار سعر الدولاراستقر سعر صرف الدولار اليوم الإثنين، بعد ارتفاعه قليلا الشهر الماضي بحسب بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، مما خفف بعض المخاوف بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2025.

وارتفعت معنويات المستثمرين في الولايات المتحدة، بالرغم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة والدولار وأثر على الاقتصادات الأخرى، لاسيما الأسواق الناشئة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية استقر مقابل ست عملات رئيسة أخرى، عند 107.78 اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي وصل إلى مستواه يوم الجمعة الماضي.

كما استقر اليورو عند 1.0434 دولار بالقرب من أدنى مستوى في عامين والذي بلغه في نوفمبر 2024، وتراجع خلال العام 5.5 في المائة بينما تراجع الين إلى 156.65 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الجمعة الماضي.

ولم يطرأ أي تغير على الجنيه الإسترليني، وجرى تداوله مقابل 1.25715 دولار، بينما استقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد أن لامسا أدنى مستوى في عامين خلال الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.6247 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.5645 دولار.