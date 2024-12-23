استشهاد 7 وإصابة 19 في مجزرة إسرائيلية بالمواصي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - استُشهد 7 فلسطينيين، اليوم الاثنين، فيما أُصيب 19 آخرون؛ جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات في مواصي مدينة رفح الفلسطينية.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، يوسف أبوكويك، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بقصف المنطقة الإنسانية في مدينة المواصي.

وأكد مُراسل "القاهرة الإخبارية" أنَّ طواقم الإنقاذ واجهت صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا نتيجة اشتعال النيران وكثافة القصف.

وذكر أنَّ أعداد الشهداء مرشح للارتفاع؛ بسبب وجود إصابات خطيرة واستهداف خيام النازحين بشكل مباشر، فضلًا عن تعذر فرق الإسعاف عن الوصول لبعض المناطق بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية.

ولفت مُراسل القاهرة الإخبارية إلى أنَّ طائرات الاحتلال شنت غارات على منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء لم يجر حصرهم حتى الآن.

ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر، بعد أن أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد منهم من موقع القصف.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه والطواقم الطبية الأخرى، تنتشل وتنقل عددًا من الشهداء والجرحى بعد استهداف الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لعدد من خيام النازحين، بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين على النزوح المتكرر والقسري تحت تهديد النيران إلى مناطق زعم أنها آمنة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.