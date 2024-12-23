مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط أثنين من تجار المخدرات عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد رصد القطاع نشاط بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين، وعُثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين"، وعدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"، بالإضافة إلى بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8,250 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.