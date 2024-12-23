انت الأن تتابع خبر سر ملكات الجمال.. تفتيح البشرة السمراء خلال يومين بوصفة سهلة ولبشرة بلا بقع أو حبوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفتيح البشرة السمراء خلال يومين، تعاني العديد من النساء اللواتي لديهن بشرة سمراء، ونجدهم يعيشون في حالة من التوتر، والقلق بسبب هذا الاسمرار، ومنها تتولد لديهم الرغبة، في الحصول على أفضل طريقة يمكنهم من خلالها، الحصول على بشرة تكون جذابة، ومشرقة، في بعض الأحيان نجد البعض من هؤلاء النساء، يكون لديهم مناسبة، او غير ذلك، وتكون عملية تفتيح البشرة، أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم، بل ويريدون القيام به في أسرع وقت.

تفتيح البشرة السمراء خلال يومين

يعتبر اسمرار البشرة، من الأشياء التي تزعج الكثير من النساء، هذا الاسمرار يكون له أكثر من سبب يؤدي إليه، فمن الممكن أن يحدث ذلك الاسمرار نتيجة للتعرض للشمس لفترات كبيرة، خاصة في فصل الصيف.

أيضًا عندما نذهب للمصايف في هذا الفصل، فإننا أيضًا قد تصاب بشرتنا بهذا الاسمرار، خصوصًا إذا كنا لا نستخدم أي نوع من أنواع أوقية الشمس المعروفة.

ومن هنا تتولد الحاجة لضرورة القيام بعملية تفتيح البشرة، خاصة تفتيحها بواسطة الوصفات التي تكون ذات مكونات طبيعية، وذلك لأنها يكون لها فاعلية كبيرة جدًا في عملية التفتيح.

فنجد هؤلاء النساء، يتساءلون بشكل كبير عن أفضل هذه الوصفات، وعن كيفية تحضيرها في المنزل، بل ويكون أحيانًا لهم شرط، وهو أن تكون نتيجة تلك الوصفات سريعة في تفتيح البشرة بشكل كبير.

وصفة البرتقال لتفتيح البشرة السمراء

المكونات

ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة من البودر.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية، نقوم بوضع كل هذه المكونات في إناء مناسب للكميات التي لدينا.

بعد ذلك نقوم بخلطها بشكل جيد، حتى تتجانس تمامًا مع بعضها البعض.

ثم بعد أن ننتهي من عملية الخلط، نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة.

بعد ذلك نقوم بفركها بهذا الخليط بشكل ممتاز. حتى تتشرب البشرة بشكل كام لهذا الماسك.

ثم يترك هذا الماسك على البشرة لمدة لا تتعدى 40 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسلها بواسطة الماء الفاتر. ونكرر ذلك الماسك يوميًا.

في ختام ذلك