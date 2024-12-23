عفاف مصطفى تفجر مفاجأة: محمد سامي يتحول لنجم سينمائي قريبًا!

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة عفاف مصطفى جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة حول المخرج محمد سامي ومشواره الفني المستقبلي وكتبت عفاف بأسلوب حماسي ومليء بالثقة:

"كده أنت نجم سينما رسمي مفيش نقاش كنت بناديك وأقولك يا نجم المخرجين، دلوقت بقي علي أرض الواقع وهاتمثل قريب هتزعل وتقول دي حرقت المفاجأة، بس هاتمثل هاتمثل وقريب، وعلي رهان مع الجمهور."

وأضافت عفاف في منشورها أن لديها إحساسًا قويًا أشبه بـ "الحاسة السابعة"، مشيرة إلى قدرتها على رؤية المستقبل، مؤكدة أن توقعاتها لم تخطئ أبدًا، قائلة: "بطبيعة يوم ميلادي أرى للمدى البعيد، والحمد لله عمر توقعاتي ما وقعت عالأرض."

واختتمت الفنانة كلامها برهان مثير مع جمهورها حول مستقبل محمد سامي كممثل قائلة: "خلينا في المهم، مين يراهن معايا عالمخرج محمد سامي؟"

هذا التصريح اللافت أثار فضول المتابعين حول مدى صحة ما تقوله عفاف، وهل سنرى محمد سامي، المعروف بإخراجه لأهم الأعمال الدرامية والسينمائية، أمام الكاميرا كممثل قريبًا؟

محمد سامي، الذي صنع اسمه كمخرج بارز من خلال أعمال ناجحة مثل "البرنس" و"جعفر العمدة"، لم يعلق بعد على تصريحات عفاف، ما زاد من حدة التكهنات بين جمهوره ومتابعيه. فهل كان حديث عفاف مصطفى مجرد توقع أم أنه مبني على معلومات حقيقية؟

تُرى، هل سيُثبت محمد سامي حضوره أمام الكاميرا كما فعل خلفها؟ الجمهور الآن في حالة ترقب لمعرفة الحقيقة.