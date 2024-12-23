"سوبرمان الجديد يحطم الأرقام القياسية.. أكثر من 250 مليون مشاهدة للتريلر في يوم واحد!

القاهرة - محمد ابراهيم -



قبل أشهر من وصوله إلى صالات السينما في يوليو المقبل، نجح فيلم "سوبرمان" الجديد في كتابة فصل جديد من النجاح، محققًا رقمًا قياسيًا لم يسبقه إليه أحد. التريلر الرسمي للفيلم، الذي أصدرته شركة "وارنر بروس"، تجاوز حاجز الـ250 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة فقط على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

جيمس جان، المخرج المبدع لعالم DC، أعرب عن فخره بهذا الإنجاز عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "مع أكثر من 250 مليون مشاهدة ومليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح فيلم سوبرمان الأكثر مشاهدة وتداولًا في تاريخ DC ووارنر بروس. هذا النجاح يعود لجمهورنا الرائع، شكرًا لكم جميعًا!"

ويُذكر أن هذا الرقم يتفوق على تريلرات أفلام ضخمة مثل "Joker: Folie à Deux" و"Inside Out 2"، ليضع سوبرمان في صدارة المنافسة السينمائية لعام 2024.

التريلر الذي أثار ضجة كبيرة قدم نظرة أولى على ديفيد كورينسويت كرجل فولاذي جديد، ونيكولاس هولت في دور ليكس لوثر، إلى جانب مجموعة من الأبطال الجدد في عالم DC. كما سلط الضوء على قصة الحب المنتظرة بين سوبرمان ولويس لين، مما زاد من حماس الجماهير لموعد العرض.