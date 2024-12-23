كيف تحمي حساب واتساب من الاختراق

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبح تطبيق واتساب جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء. ومع ازدياد أهمية البيانات الشخصية، يصبح الحفاظ على أمان حساب واتساب من الاختراق أمرًا بالغ الأهمية. في هذا المقال، نقدم لك دليلًا شاملًا حول كيفية حماية حسابك من الاختراق والتأكد من سلامته، مع التركيز على أفضل الممارسات الأمنية لعام 2024..

تفعيل التحقق بخطوتين: تُعدّ هذه الخاصية من أهم الإجراءات الأمنية لحماية حسابك. عند تفعيلها، يُطلب منك إدخال رمز PIN (مكون من 6 أرقام) بالإضافة إلى رمز التحقق الذي يصلك عبر الرسائل النصية عند تسجيل رقمك على جهاز جديد. لتفعيل هذه الخاصية:

افتح تطبيق واتساب. انتقل إلى الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين > تمكين. أدخل رمز PIN واحتفظ به في مكان آمن. أدخل عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه في حال نسيان رمز PIN.

مراجعة الأجهزة المرتبطة: تسمح لك هذه الخاصية بمعرفة الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام حسابك. من المهم مراجعة هذه القائمة بانتظام وإزالة أي أجهزة غير معروفة. للتحقق من الأجهزة المرتبطة:

افتح تطبيق واتساب. انتقل إلى الإعدادات > الأجهزة المرتبطة. إذا وجدت أي جهاز غير مألوف، انقر عليه ثم اختر “تسجيل الخروج”.

الحذر من الرسائل المشبوهة: تجنب النقر على أي روابط أو فتح أي مرفقات تصلك من أرقام غير معروفة أو رسائل تبدو مريبة. قد تحتوي هذه الرسائل على برامج ضارة أو محاولات احتيال تهدف إلى سرقة بياناتك.

عدم مشاركة كود التحقق: لا تشارك أبدًا كود التحقق الذي يصلك عبر الرسائل النصية مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه من فريق دعم واتساب. هذا الكود هو المفتاح الوحيد لتسجيل رقمك على جهاز جديد.

تحديث تطبيق واتساب بانتظام: تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار بشكل منتظم للاستفادة من أحدث التحديثات الأمنية وإصلاح الثغرات.

استخدام شبكة Wi-Fi آمنة: تجنب استخدام شبكات Wi-Fi عامة غير آمنة عند استخدام واتساب، حيث يمكن للمخترقين اعتراض بياناتك بسهولة على هذه الشبكات.

قفل الهاتف برمز مرور قوي: يُعدّ قفل هاتفك برمز مرور قوي أو باستخدام بصمة الإصبع أو خاصية التعرف على الوجه خطوة أساسية لحماية بياناتك بشكل عام، بما في ذلك حساب واتساب

تحقق من عدم وجود أي أنشطة غريبة: راقب سجل الدردشات وجهات الاتصال بحثًا عن أي أنشطة لم تقم بها.

تفقد الأجهزة المرتبطة بانتظام: كما ذكرنا سابقًا، راجع قائمة الأجهزة المرتبطة بشكل دوري.

كن حذرًا من الرسائل غير المتوقعة: إذا تلقيت رسالة تطلب منك معلومات شخصية أو مالية، فكن حذرًا جدًا وتحقق من هوية المرسل.

إذا كنت تشك في أن حسابك قد تم اختراقه، فاتبع الخطوات التالية: