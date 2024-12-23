ما سرّ وضع أزرار قمصان الرجال جهة اليمين وأزرار قمصان السيدات من اليسار؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - التاريخ والتطور في وضع الأزرار

تعد الأزرار جزءًا لا يتجزأ من تصميم الأزياء وأحد التفاصيل الصغيرة التي تروي قصصًا عن الثقافات والتقاليد. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الأزرار في قمصان الرجال تُوضع تقليديًا على الجهة اليمنى، في حين أن الأزرار في قمصان السيدات توجد على الجهة اليسرى. هذا التباين بين الجنسين في وضع الأزرار له جذور تاريخية وثقافية مثيرة للاهتمام.

الوظيفة العملية والتاريخية لوضع الأزرار

إن السبب الرئيسي للاختلاف في وضع الأزرار بين قمصان الرجال والنساء يعود إلى العصور القديمة، حيث كان له جوانب عملية ونفسية:

العسكرية: الرجال كانوا، في كثير من الأحيان، يسحبون سيوفهم بيدهم اليمنى، وكان من الأنسب أن تكون الأزرار على الجانب الأيمن لسهولة الحركة والوصول.

الرجال كانوا، في كثير من الأحيان، يسحبون سيوفهم بيدهم اليمنى، وكان من الأنسب أن تكون الأزرار على الجانب الأيمن لسهولة الحركة والوصول. الأنوثة والمساعدين: في القديم، كان السيدات من الطبقة العليا عادة ما يُلبسن بمساعدة الخادمات، ولذلك وُضعت الأزرار على الجانب الأيسر لتسهيل عمل الخدم في اللباس.

الدور الاجتماعي والثقافي

مع تطور المجتمعات وتغير الأدوار الاجتماعية، استمر هذا التقليد بسبب الأسلوب والتقاليد الاجتماعية المقبولة:

التقاليد المجتمعية: أصبح وضع الأزرار جزءًا من قواعد اللباس والأناقة التي تُميز بين الجنسين، مما يضفي هوية معينة لكل منها.

أصبح وضع الأزرار جزءًا من قواعد اللباس والأناقة التي تُميز بين الجنسين، مما يضفي هوية معينة لكل منها. التأثير على التصميم الحديث: على مدار السنوات، لعبت التصميمات المختلفة دورًا في إعادة النظر في هذا التقسيم، ولكن الغالبية منها حافظت على التقليد نظرًا للبحث عن ما هو مألوف ومرضي للعيون.

الوضع في العصر الحديث

اليوم، يعكس الوضع الحالي للأزرار تفتّحاً أكبر في مفاهيم الموضة والجندر. العديد من المصممين يتحدون هذه القواعد التقليدية بإنشاء تصميمات تتناسب مع جميع الأذواق بغض النظر عن الجنس، مما يعكس تحولا في فهمنا للموضة والهوية.

إن هيكل الأزرار في الملابس ليس مجرد خيار تصميم عشوائي، بل هو قطعة تاريخية واجتماعية تجسد تطور الأزياء وتأثيرها على الفئات المجتمعية المختلفة. ما كان ذات يوم قرارًا عمليًا أصبح اليوم رمزًا ثقافيًا وتاريخيًا.