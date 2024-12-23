نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (17): فيورنتينا يستقبل أودونيزي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الإثنين، مباراتان في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي فيورنتينا مع أودونيزي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإنتر ميلان مع كومو الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
روما × بارما 5-0
أتلانتا × إمبولي 3-2
مونزا × جوفنتوس 1-2
فينيزيا × كالياري 2-1
هيلاس فيرونا × ميلان 0-1
تورينو × بولونيا 0-2
جنوى × نابولي 1-2
ليتشي × لاتسيو 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلانتا: 40 نقطة
2- نابولي: 38 نقطة
3- إنتر ميلان: 34 نقطة
4- لاتسيو: 34 نقطة
5- فيورنتينا: 31 نقطة
6- جوفنتوس: 31 نقطة