الدوري الإيطالي (17): فيورنتينا يستقبل أودونيزي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، مباراتان في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي فيورنتينا مع أودونيزي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإنتر ميلان مع كومو الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

روما × بارما 5-0

أتلانتا × إمبولي 3-2

مونزا × جوفنتوس 1-2

فينيزيا × كالياري 2-1

هيلاس فيرونا × ميلان 0-1

تورينو × بولونيا 0-2

جنوى × نابولي 1-2

ليتشي × لاتسيو 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلانتا: 40 نقطة

2- نابولي: 38 نقطة

3- إنتر ميلان: 34 نقطة

4- لاتسيو: 34 نقطة

5- فيورنتينا: 31 نقطة

6- جوفنتوس: 31 نقطة