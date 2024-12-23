مدرب عمان: ندرك صعوبة المهمة أمام قطر ونريد الفوز

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - تحدث رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، عن مواجهة منتخب قطر، غداً الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال رشيد جابر: “المباراة ستكون قوية وقادرون على تحقيق الفوز أمام المنتخب القطري والحصول على النقاط الثلاث وندرك صعوبة المهمة”.

وأضاف: “المباراة تحظى بأهمية كبيرة على مستوى النتيجة بعد التعادل في الجولة الأولى وتساوي المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة وأصبحت الحظوظ متساوية”.

وأتم: “الفوز خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نصف النهائي، ونحتاج أن نكون في قمة حضورنا الذهني والفني أمام منتخب قطر”.

وكان المنتخب العماني تعادل مع الكويت بهدف لمثله في الجولة الأولى، وبذات النتيجة انتهت مباراة قطر والإمارات.