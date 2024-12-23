الدوري الإسباني (18)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…

النتائج المسجلة في الجولة (18)

جيرونا × بلد الوليد 3-0

خيتافي × ريال مايوركا 0-1

سيلتافيغو × ريال سوسيداد 2-0

أوساسونا × أتلتيك بلباو 1-2

برشلونة × أتلتيكو مدريد 1-2

فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس 2-2

ريال مدريد × إشبيلية 4-2

ليجانيس × فياريال 2-5

لاس بالماس × إسبانيول 1-0

ريال بيتيس × رايو فاليكانو 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلتيكو مدريد: 41 نقطة

2- ريال مدريد: 40 نقطة

3- برشلونة: 38 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة

5- فياريال: 30 نقطة

6- ريال مايوركا: 30 نقطة