نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (18)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…
النتائج المسجلة في الجولة (18)
جيرونا × بلد الوليد 3-0
خيتافي × ريال مايوركا 0-1
سيلتافيغو × ريال سوسيداد 2-0
أوساسونا × أتلتيك بلباو 1-2
برشلونة × أتلتيكو مدريد 1-2
فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس 2-2
ريال مدريد × إشبيلية 4-2
ليجانيس × فياريال 2-5
لاس بالماس × إسبانيول 1-0
ريال بيتيس × رايو فاليكانو 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 41 نقطة
2- ريال مدريد: 40 نقطة
3- برشلونة: 38 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة
5- فياريال: 30 نقطة
6- ريال مايوركا: 30 نقطة