وزير الخارجية الصومالي: الدور المصري مميز في مراحل بناء دولتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - قال وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، اليوم الاثنين، إن الدور المصري مميز في مراحل بناء الدولة الصومالية.

وأضاف "فقي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بالقاهرة: "تبادلنا الروئ حول التحديات الإقليمية غير المسبوقة، ونشكر لمصر حكومة وشعبًا دعمها للصومال في الفترة الأخيرة التي كانت تمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

وأكد وزير الخارجية الصومالي أنه كان لموقف مصر فضل كبير في توقيع إعلان أنقرة لضمان وحدة وسيادة الصومال، مشددًا على التزام بلاده التام بكل الاتفاقيات التي سبق توقيعها مع مصر.