كريستوفر نكونكو يعرض خدماته على برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مهاجم تشيلسي، كريستوفر نكونكو، يرغب بالرحيل عن صفوف البلوز، خلال الفترة القادمة.

الدولي الفرنسي يريد الرحيل بسبب قلة عدد مشاركاته مع تشيلسي، خاصة خلال الموسم الحالي، ويبحث عن الانتقال لفريق يمنحه فرصة استعادة أفضل مستوياته.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن بيني زاهافي، وكيل أعمال اللاعب، عرض خدماته بالفعل على برشلونة، لا سيما أنه تربطه علاقات جيدة مع النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن نكونكو مستعد لتعديل راتبه إذا لزم الأمر، لأن اللاعب يفضل الرحيل في يناير/كانون الثاني، بينما برشلونة لا يخطط للتوجه إلى سوق الانتقالات الشتوية، بسبب مشاكله المالية.

جدير بالذكر، أن نكونكو انضم لصفوف تشيلسي صيف 2023، قادماً من لايبزيج الألماني بصفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.