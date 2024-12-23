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رياض - احمد صلاح - ضعيها قبل الاستحمام علي جسمك والمناطق الغامقة ، حيث أن مشكلة ظهور المناطق الداكنة من أهم المشاكل التي يواجه كل سيدة وفتاة وتسبب لها الإزعاج، وفي الغالب تتركز المناطق الدكنة في المنطقة الحساسة وتحت الإبط والركبة والكوع، وتظهر البقع للكثير من الأسباب منها ارتداء ملابس مصنعة من مواد صناعية تسبب حكة الجلد، إلى جانب فرط الصبغات للجلد التي تحدث خلال فترة الحامل، وتبدأ السيدات في البحث عن الكريمات التي تساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ولكن لا داعي لكل ذلك فقط ضعيها قبل الاستحمام علي جسمك والمناطق الغامقة سواد سنين سيزول في ثواني.

ضعيها قبل الاستحمام علي جسمك والمناطق الغامقة

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والتركز على المناطق الداكنة بالجسم منها الآتي:

عصير الخيار:

يحمل عصير الخيار الكثير من الخواص التي تتعلق بالعناية بالبشرة والشعر لاحتوائه على فيتامين أ،

من خلال القيام بعصر بعض حبات الخيار.

ونأخذ العصارة الناتجة عن الخيار وتترك على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

من ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد، ومن ثم تجف المنطقة بشكل جيد.

مع الحرص على تكرار هذه الوصفة من 3 حتى 4

مرات في الأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.

قناع العسل والليمون للمناطق الداكنة