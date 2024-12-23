انت الأن تتابع خبر طريقة إزالة شعر الوجه بمكونات بسيطة في المنزل واختفائه لشهور طويلة في دقائق معدودة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك عدد كبير للغاية من السيدات التي تبحث عن طرق آمنة وفعالة تساعد في إزالة شعر الوجه، ومن بينها وصفة اليوم المكونة من مواد طبيعية آمنة تماماً على البشرة والجلد، ومكونة من مجموعة بسيطة للغاية من المكونات المتوفرة في كل منزل، ولها نتيجة مذهلة من الممكن أن تدوم لشهور طويلة وفقاً لطبيعة ونوع كل بشرة.

طريقة إزالة شعر الوجه بالليمون والسكر

تعتبر تلك الوصفة بسيطة وفعالة للغاية، وتتكون من عصير نصف ليمونة والقليل من الماء، نقوم برفع الماء والليمون على النار مع إضافة ملعقتين كبيرتين من السكر، والتقليب جيداً إلى أن تذوب المكونات وتبدأ في الغليان، ترفع جانباً وتترك تبرد تماماً قبل أن نبدأ في استخدامها، عندما تصبح جاهزة يمكننا فردها على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها وتركها حتى تجف، ثم تنزع بعكس اتجاه نمو الشعر.

ماسك العسل والشوفان والليمون لإزالة الشعر

تتكون تلك الوصفة من نصف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ناعماً، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض، يتم تقليب جميع المكونات حتى تتجانس جيداً، وتفرد على المنطقة المرغوب نزع الشعر منها وتركها لمدة ثلث ساعة، وبعدها يتم فرك الوجه بها لمدة 5 دقائق متواصلة وبعدها يغسل بالماء وغسول مناسب لنوع البشرة.

تحذيرات حول وصفات إزالة الشعر في المنزل