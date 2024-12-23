نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة التقديم لوحدات سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير 2025: تفاصيل جديدة وأسعار الوحدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مد فترة التقديم لوحدات سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

يأتي هذا القرار قبل أيام من انتهاء فترة التسجيل، ليتيح الفرصة للمواطنين للتقديم على الوحدات السكنية في عدة محافظات داخل مصر.

تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين 5

إعلان سكن لكل المصريين 5 يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، موجهة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات.

تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مما يجعلها فرصة مميزة للمتقدمين.

رابط التقديم بالإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، مع العلم أن مد فترة رفع المستندات لا يشمل مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث سيظل الموعد النهائي لهذه الإجراءات كما هو في 31 ديسمبر 2024.

أسعار وشروط سكن لكل المصريين 5

سعر الوحدات : تتراوح بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه .

: تتراوح بين و . الوحدات السكنية: تشمل شقق جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين في عدة مدن ومراكز بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هناك نسبة من الوحدات السكنية ما زالت متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وهو ما يعني أنه يمكن للمواطنين التقديم عليها حتى الآن دون قيد أو شرط ما دام أن عدد المتقدمين لا يتجاوز عدد الوحدات المتاحة.

نظام الأولويات في الإسكان الاجتماعي

يتم تطبيق نظام الأولويات في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة. الأولوية في التقديم ستكون للأسر التي تشمل:

الزوج والزوجة مع أولادهم. الأرملة/ الأرمل مع أولادهم. المطلقة/ المطلق مع أولادهم. الأعزب أو المطلقة/ الأرملة غير المعيلة.

الإقبال على سكن لكل المصريين 5

تشهد الحملة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث سجل نحو 700 ألف مواطن شراء كراسة الشروط، بينما قام 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.

يشير هذا إلى الطلب الكبير على وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يثبت أهمية المشروع في توفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.