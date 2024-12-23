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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عقد عدة جتماعات مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادي لبحث احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

شبانة: جروس يحدد صفقات الشتاء



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جروس أخبر الإدارة إنه لن يحتاج إلى صفقات كثيرة خلال الإنتقالات الشتوية القادمة بحد أقصى ثلاث صفقات.



وأضاف شبانة بأن جروس حدد ثلاثة مراكز بحاجة للتدعيم وهم المهاجم الصريح وجناح ولاعب وسط مدافع

