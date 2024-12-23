أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و317

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و317أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ444، إلى 45 ألفاً و317 شهيداً، و107 آلاف و713 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 58 شهيداً و86 مصاباً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.