إضراب عمال ستاربكس يتوسع ليشمل مدن أمريكية جديدة منها نيويورك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:57 مساءً -

أعلن اتحاد “وركرز يونيتد”، الذي يمثل أكثر من 10 آلاف عامل في قطاع المقاهي، أن الإضراب الذي انطلق يوم الجمعة الماضي قد توسع ليشمل أربع مدن جديدة، من بينها نيويورك وفيلادلفيا ونيوجيرزي وسانت لويس، بالإضافة إلى مدن رئيسية أخرى مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وسياتل.

وفقًا لوكالة “رويترز”، يهدف الإضراب، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، إلى الضغط على إدارة ستاربكس للاستجابة لمطالب تتعلق بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

يركز الإضراب على النزاعات المتعلقة بالأجور، حيث يطالب الاتحاد بزيادة فورية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 64%، وارتفاع إجمالي يصل إلى 77% خلال فترة العقد التي تمتد لثلاث سنوات. كما يطالب العمال بزيادة عدد الموظفين لتحسين جداول العمل وضمان بيئة عمل أكثر ملاءمة.

على الرغم من الإغلاق المؤقت لعدد من الفروع، أكدت ستاربكس أن تأثير الإضراب على عملياتها كان محدودًا نظرًا لعدد المتاجر القليل المتأثر. ومع ذلك، يأتي الإضراب في موسم العطلات المزدحم، مما قد يؤثر سلبًا على مبيعات عيد الميلاد.

وأشار الاتحاد إلى إمكانية توسع الإضراب ليشمل “مئات المتاجر” بحلول عشية عيد الميلاد.