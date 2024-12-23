خطوات لتحويل تذمر الطفل إلى تواصل إيجابي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - يُعتبر تذمر الأطفال سلوكًا شائعًا، وغالبًا ما يكون مزيجًا من الكلام والبكاء الذي يُسبب إزعاجًا للآباء، مما يدفعهم أحيانًا للاستسلام لرغبات الطفل لتفادي الإحراج. لفهم هذا السلوك بشكل أفضل، من المهم التعرف على الأسباب التي تدفع الأطفال للتذمر وكيفية الاستجابة له بطريقة تعزز نموهم.

التذمر لا يُعتبر دائمًا سلوكًا متعمدًا أو دليلاً على التدليل، بل هو وسيلة يعبر بها الطفل عن مشاعره عندما يشعر بالتعب أو الجوع أو الانزعاج. الأطفال، خاصة في سن 3-4 سنوات، يفتقرون إلى المفردات الكافية لوصف مشاعرهم، لذا يلجأون إلى التذمر كوسيلة للتعبير.

وفقًا لموقع Parents، إليك بعض النصائح للتعامل مع تذمر الأطفال:

1. **الحفاظ على الهدوء وعدم الاستجابة للتذمر**:

من المهم أن تشرح للطفل أن التذمر لن يُحقق له ما يريد، مع الحفاظ على تعبير وجه محايد عند سماعه. يمكن أيضًا الاتفاق على إشارة تحذيرية تُذكر الطفل بضرورة الامتناع عن التذمر، مثل شد الأذن.

2. **تعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره**:

قد يحتاج الطفل إلى تعلم الكلمات المناسبة للتعبير عن حالته، مثل الجوع أو الانزعاج. يمكن استخدام تسجيلات صوتية توضح الفرق بين التذمر والطلب بلطف لمساعدته في ذلك.