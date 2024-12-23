ياسمين عبد العزيز تُحذر من استغلال اسمها في أخبار طليقها أحمد العوضي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استيائها الشديد من استغلال اسمها في أخبار تتعلق بطليقها الفنان أحمد العوضي، ووجهت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. فماذا قالت ياسمين؟ وما سبب هذا الغضب؟

نشرت ياسمين عبد العزيز مجموعة صور لمقاطع فيديو متداولة مؤخراً، تُظهر محاولات البعض للربط بينها وبين أحمد العوضي، مستغلين ظهوره في مناسبات مختلفة. وقد عمد مروّجو هذه المقاطع إلى الترويج لفكرة حديث العوضي عن ياسمين، وإظهاره بمظهر المحب المُشتاق، بهدف جذب المشاهدات، دون وجود أي تصريح حقيقي من العوضي حول هذا الأمر.

علقت ياسمين عبد العزيز على هذه المقاطع قائلة: “كفاية ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه”، ووصفت هذه الممارسات بأنها “شغل رخيص لصالح التريند”. ولم تتردد ياسمين في الكشف عن أسماء من قاموا بنشر هذه المقاطع، حيث ظهرت أسماؤهم في الصور التي شاركتها.

لاقت رسالة ياسمين عبد العزيز تفاعلاً كبيراً من متابعيها الذين أبدوا دعمهم لموقفها ورفضهم لاستغلال اسمها في أخبار لا أساس لها من الصحة.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تُباشر فيه ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، حيث تُركز جهودها على عملها الفني وترغب في الابتعاد عن الشائعات والأخبار المُفبركة.