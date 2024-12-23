انت الأن تتابع خبر «وصفة من عند أقدم عطار في القاهرة»... الحل الأمثل للتخلص من دهون البطن وتحسين الصحة العامة | وصفة كلها طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد بذور الشيا واحدة من أبرز الأطعمة الصحية التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل فوائدها العديدة، خاصة في دعم جهود فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن وعلى الرغم من أنها ليست وصفة سحرية بحد ذاتها، إلا أن محتواها الغني من العناصر الغذائية يجعلها خيارًا مثاليًا لتحسين الصحة العامة عند تضمينها في نظام غذائي متوازن ومصحوب بممارسة الرياضة.

مزايا غذائية فريدة

تتميز بذور الشيا بأنها غنية بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة ويقلل من تناول السعرات الحرارية تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على حوالي 10 جرامات من الألياف، التي تمتص الماء في المعدة وتشكل مادة هلامية تُبطئ عملية الهضم، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

كما تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، الذي يدعم صحة العضلات ويحسن الشعور بالشبع إضافةً إلى ذلك، تحتوي البذور على أحماض أوميغا-3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بالسمنة ومشكلات التمثيل الغذائي.

دعم وظائف الجسم الأساسية

إلى جانب دورها في فقدان الوزن، توفر بذور الشيا مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، التي تعزز صحة العظام وتدعم الوظائف الأيضية كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية تقلل من التأثيرات الضارة للجذور الحرة، مما يعزز صحة القلب ويُسهم في نمط حياة أكثر نشاطًا.

تقليل الدهون وتحسين الهضم

تساعد أحماض أوميغا-3 الموجودة في بذور الشيا على مكافحة الالتهابات التي تؤدي إلى تخزين الدهون في منطقة البطن كما تسهم الألياف الموجودة فيها في تحسين صحة الجهاز الهضمي، عبر تعزيز حركات الأمعاء والتقليل من الانتفاخ، مما يساعد على تحقيق مظهر بطن مسطح.

كيفية الاستخدام

في المشروبات: أضف ملعقة من بذور الشيا إلى كوب من الماء أو العصير واتركها لمدة 10-15 دقيقة حتى تنتفخ وتشكل جلًا قبل تناولها.

في الطعام: يمكنك رش بذور الشيا على السلطات، الزبادي، أو حتى إضافتها إلى العجين عند إعداد المخبوزات.

الاستفادة القصوى من بذور الشيا