ثلاث أسباب تجعل الاحتفال أمرًا ضروريًا لكبار السن

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - إن الاحتفال بالمناسبات الخاصة لا يقتصر على كونه لحظة سعادة عابرة، بل يُعتبر ضرورة تعزز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن، وتساعد في حمايتهم من العزلة التي قد تؤثر سلبًا على حياتهم.

وفقًا لموقع Total Care، إليك ثلاث أسباب تبرز أهمية هذه الاحتفالات:

**التواصل الاجتماعي: مفتاح السعادة**

أظهرت دراسة طويلة الأمد أجرتها جامعة هارفارد أن السعادة الحقيقية لا تتعلق بالمال أو النجاح، بل ترتبط بالعلاقات الاجتماعية القوية. كبار السن الذين يشاركون في الفعاليات الاجتماعية يتمتعون بتفاعل إنساني هادف، مما يساهم في تقليل التدهور العقلي ويمنحهم شعورًا دائمًا بالسعادة والرفاهية.

**تعزيز الانتماء والمحبة**

يعاني العديد من كبار السن من مشاعر الوحدة، مما يترك آثارًا سلبية على صحتهم العقلية والجسدية. الاحتفال مع العائلة والأصدقاء يعزز شعورهم بالانتماء والأمان.

**فرصة للتأمل والتقدير**

تعتبر المناسبات الخاصة، مثل أعياد الميلاد والذكريات السنوية، فرصة لكبار السن للتأمل في حياتهم، والتفكير في الإنجازات التي حققوها والمواقف التي تجاوزوها. هذا التأمل يمنحهم شعورًا بالهوية والثقة بالنفس والقيمة الذاتية.