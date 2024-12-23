تحطم طائرة في غابة مكسيكية يسفر عن 7 قتلى

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - سقطت طائرة خفيفة في منطقة غابية بولاية خاليسكو غرب المكسيك، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وفقًا لما أفادت به السلطات المحلية، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وذكر الدفاع المدني عبر منصة إكس أن الطائرة، من طراز “سيسنا 207″، كانت قادمة من باروتا في ولاية ميتشواكان المجاورة عندما تعرضت لحادث جوي وتحطمت في منطقة وعرة، مرفقًا رسالته بصور من موقع الحادث.

وأضاف أن الشرطة، التي كانت أول من وصل إلى الموقع، أفادت في حصيلة أولية بوفاة سبعة أشخاص، مشيرًا إلى أن هوية الضحايا لم تُحدد بعد.

وقع الحادث بالقرب من مدينة ماساميتلا، التي تُعتبر وجهة سياحية في المنطقة.

وأكد الدفاع المدني في خاليسكو أن الفرق التي تم إرسالها إلى موقع الحادث تعمل على إخماد الحريق الذي نشب في الطائرة وتتخذ تدابير للحد من المخاطر لتفادي حدوث أضرار إضافية.

وما زالت عمليات البحث جارية، ولم تُصدر حصيلة نهائية للحادث حتى الآن، وفقًا للمصدر نفسه.