انت الأن تتابع خبر لو جوزك بقلك يا عجوزة؟!.. وصفة لبان الدكر كولاجين طبيعي 100% لشد البشرة من أول استعمال.ز جربيها وهتدعيلي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لبان الذكر، المعروف أيضا بـ”الكندر”، يعد من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في العناية بالبشرة ويحتوي على مجموعة من الزيوت الطيارة والمركبات النشطة التي تجعله حلا مثاليا للعديد من مشكلات البشرة، كما يعتبر بديلا طبيعيا وآمنا للكولاجين الصناعي.

فوائد لبان الذكر للبشرة

تحفيز إنتاج الكولاجين: يساعد لبان الذكر في تعزيز مرونة الجلد وشده، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بفضل خصائصه المحفزة لإنتاج الكولاجين الطبيعي.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها: يعمل لبان الذكر على تقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس أو آثار حب الشباب، مما يمنح البشرة مظهرا مشرقا.

مكافحة حب الشباب والالتهابات: يتميز لبان الذكر بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله فعالا في علاج حب الشباب وتهدئة البشرة المتهيجة.

ترطيب البشرة: يحتوي لبان الذكر على مكونات تعزز الترطيب العميق للبشرة، مما يحافظ على نضارتها ويمنع جفافها.

تجديد خلايا الجلد: يعزز لبان الذكر عملية تجديد الخلايا، مما يساعد في تحسين ملمس البشرة والتخلص من الجلد الميت.

كيفية استخدام لبان الذكر ككولاجين طبيعي

اغلي كوبا من الماء وأضف إليه ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

اتركه منقوعا طوال الليل ثم صفيه صباحا للحصول على ماء اللبان.

استخدم ماء لبان الذكر كغسول يومي للوجه أو كتونر طبيعي.

امزج ملعقة صغيرة من بودرة لبان الذكر مع ملعقة من ماء الورد.

طبق الخليط على البشرة واتركه لمدة 20 دقيقة.

اغسل وجهك بالماء الفاتر للحصول على بشرة مشدودة ومشرقة.

أضف بضع قطرات من زيت لبان الذكر إلى كريمك المرطب أو استخدمه مباشرة على البشرة لتدليك الوجه بلطف.

هذا يساعد في تحسين مرونة الجلد ومحاربة التجاعيد.

اخلط ملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون مع ملعقة من السكر وزيت جوز الهند.

افرك الخليط على البشرة بحركات دائرية للتخلص من الشوائب والخلايا الميتة.

نصائح مهمة عند استخدام لبان الذكر

تأكد من إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه لأول مرة.

للحصول على أفضل النتائج، استخدم لبان الذكر بانتظام ضمن روتين العناية بالبشرة.

احرص على شراء لبان الذكر الأصلي لضمان فعاليته.

باستخدام لبان الذكر