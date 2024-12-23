الكرملين: بوتين يعتزم القيام بجولات خارجية في يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - قال المُتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُخطط للقيام بعدة جولات خارجية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن برنامج الجولات غير معلوم بعد.

وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"؛ ردًا على سؤال حول الرحلات الخارجية المقبلة للرئيس بوتين: "ستكون في يناير".

في سياقٍ آخر، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مؤتمر بعنوان نقطة تحول في الولايات المتحدة في ولاية أريزونا، أمس: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن، لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".

وفي يونيو الماضي، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميًا بالتخلي عن نية الانضمام إلى حلف الناتو، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع مُحايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.