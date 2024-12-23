نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستقر على استمرار جهاد جريشة في لجنة الحكام الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الإبقاء على جهاد جريشة ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد تعيين خبير أجنبي لرئاستها.

وفي الوقت نفسه، سيستمر كل من وجيه أحمد وعزب حجاج في إدارة تعيينات الحكام حتى نهاية الشهر الجاري.

من المتوقع أن يتم تحديد اسم الخبير الأجنبي الجديد لرئاسة لجنة الحكام في اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الاتحاد لتطوير مستوى التحكيم وتحقيق العدالة التحكيمية في المباريات المحلية والدولية، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت للتحكيم في الفترة الأخيرة.