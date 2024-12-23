العالم اليوم - ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط تفاؤل بشأن الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط تفاؤل بشأن الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في بداية تعاملات، الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع وأنعشت الآمال في المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفي أعقاب بيانات التضخم لشهر نوفمبر في أكبر اقتصاد في العالم، رفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لعام 2025، إذ يتوقعون الآن خفضا في مارس وخفضا آخر بحلول أكتوبر.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي بشكل كبير على السياسات النقدية في منطقة الخليج نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وسجل المؤشر القياسي في دبي مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وفتح على ارتفاع 0.4 بالمئة بدعم من أسهم الصناعة والعقارات والتمويل. وارتفع سهم سالك لرسوم التعرفة المرورية 1.4 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، واحدا بالمئة.

كما سجل سهم شركة إعمار العقارية مكاسب لليوم الثالث على التوالي وارتفع 0.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 عاما. وقالت رائدة التطوير العقاري يوم الاثنين الماضي إنها تخطط لإعلان توزيعات أرباح بنسبة 100 بالمئة من رأس المال لعام 2024، والأعوام القليلة المقبلة، بما يعادل 8.80 مليار درهم (2.40 مليار دولار).

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة بدعم من المكاسب في قطاعات التمويل والمرافق والطاقة.

وارتفع سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدجلف) ثلاثة بالمئة بعد أن وقعت عقدا لتقديم خدمات التأمين الصحي للشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.

ومن بين الشركات الرابحة الأخرى ارتفع سهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 1.3 بالمئة بعدما قالت إنها وقعت اتفاقية إطارية مع شركتي سدرة المالية ورسيل العقارية لتأسيس صندوق استثمار بقيمة 1.04 مليار ريال (276.75 مليون دولار).

كما صعد المؤشر القياسي في أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اثنين بالمئة، وأعلنت الشركة يوم الجمعة إن شركة مصدر، التي تمتلك طاقة 43 بالمئة من أسهمها، أكملت الاستحواذ على شركة سايتا ييلد على أساس تقدير القيمة السوقية لسايتا بنحو 1.2 مليار يورو (1.25 مليار دولار).

وتراجع المؤشر القياسي في قطر 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة. وارتفع سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة.