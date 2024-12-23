أحمد عادل عبد المنعم يواصل الغياب عن الإسماعيلي أمام حرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلي، غيابه عن الفريق في مباراة حرس الحدود المقررة الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "NILE".

الحارس يعاني من إصابة بمزق في العضلة الضامة، التي أبعدته عن المشاركة في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المتوقع أن يستغرق تعافيه أسبوعين قبل العودة إلى المباريات، حيث يعمل حاليًا على برنامج تأهيلي للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وبالرغم من غياب عبد المنعم، قدم كمال السيد أداءً جيدًا في مباراة بيراميدز، مما جعل الجهاز الفني يقرر استمراره في التشكيل الأساسي في مباراة حرس الحدود المقبلة.

الإسماعيلي سيخوض مباراتين في شهر ديسمبر الجاري، حيث تبدأ أولاهما أمام حرس الحدود يوم 25 ديسمبر، ثم يختتم مبارياته في الشهر بمواجهة مودرن سبورت يوم 31 ديسمبر.

