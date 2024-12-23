بنما ترفض تهديد ترامب باستعادة السيطرة على القناة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - رفض رئيس بنما، خوسيه راوول مولينو، اليوم الاثنين، تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، باستعادة السيطرة على هذا الممر بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ومن دون أن يذكر ترامب بالاسم، قال مولينو في مقطع فيديو على منصة "إكس" إنّ القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، وبصفتي بنميّا، أرفض بشدة أي تعبير يشوه هذه الحقيقة.

ويأتي إعلان رئيس بنما عقب تهديد أطلقه ترامب، أمس، على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشل.

وكتب ترامب: "قواتنا البحرية وتجارتنا يتم التعامل معهما على نحو غير عادل إنّ رسوم (المرور) التي تفرضها بنما سخيفة"، مضيفًا أنَّ "هذا النهب لبلادنا سيتوقف فورًا".

وقال الجمهوري إن إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا إلى أي جهة أخرى، لم ولن ندعها أبدًا تقع في الأيدي الخطأ.

وشدد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان التشغيل الآمن والفعال والموثوق لهذا الطريق المائي، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش.

وردّ الرئيس البنمي مطالبًا باحترام بلاده، مؤكدًا أن كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها هو ملك لبنما وسيظل تابعًا لها، وأضاف أنَّ سيادة بلدنا واستقلاله أمر غير قابل للتفاوض.

ورغم تصريحات ترامب، يأمل مولينو بأن تربطه علاقة جيدة ومحترمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لمعالجة موضوعات مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وأكملت الولايات المتحدة إنشاء القناة عام 1914، واستعادت بنما السيطرة الكاملة عليها عام 1999.