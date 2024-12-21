انت الأن تتابع خبر تزامنا مع موسم الحج لعام 2025.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزامنا مع موسم الحج لعام 2025.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.. يبحث الكثير من الحجاج والمسافرين إلي المملكة العربية السعودية عن أسعار الريال السعودي في جميع البنوك المصرية والمصرفي مع اقتراب موسم الحج والعمرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

يأتي تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في أسعار صرف الريال اليوم السبت 21-12-2024 كالتالي:

يصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.51 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib نحو 13.54 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.43 جنيه للشراء،13.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل نحو 13.51 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار