انت الأن تتابع خبر سفاح دهون وزني نزل 14 كيلو ..طبيب سعودي يكشف عن وصفة جهنمية متوفرة بكل بيت لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور سعودي عن طريقة تساعد على التخلص من الوزن الزائد خلال فترة قصيرة من اتباعها، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن، وذلك يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة، حيث تعمل تراكم الدهون في الجسم إلى ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وغيرها من الأمراض الأخرى ط، ولهذا يرغب الجميع في خسارة الوزن.

وصفة الطبيب السعودي لخسارة الوزن

صرح الدكتور خالد الخضري أنه كان يعاني من الوزن الزائد، حيث وصل إلى وزن 94 كيلو جرام، وأشار أنه كان يعاني من الكثير من المشاكل الصحية مثل الانتفاخات في القولون وآلام المعدة وارتفاع ضغط الدم وغيرها، ولهذا قام بالتوقف عن تناول الخبز وتناول جميع أنواع الطعام بالملعقة، وبهذا استطاع أن يصل إلى وزن 80 كيلو بعد أن توقف عن تناول الخبز.

معاناة الطبيب في التوقف عن تناول الخبز