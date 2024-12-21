انت الأن تتابع خبر “جوزك مش هيشوف واحدة غيرك بعد النهاردة” .. استخدمي كريم بانثينول بهذه الطريقة واتفرجي على النتيجة الجبارة من أول مرة ... مش هتستغني عنه تاني أبدا !!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعشق المراه الحصول على بشرة مثالية وشعر خيالى، مما بجعلها تبقى طوال الوقت تبحث عن طرق فعاله ومضمونه لتحربه وصفات جديد، يبحث العديد عن منتجات للعناية بالبشرة الفعالة الآمنه على بشرتها لتحسين بشرتها و إشراقها ونضارتها ، فحلم كل امرأة أن تمتلك بشرة صحية نظيفة خالية من العيوب ، وسوف نقدم لكي كريم بانثينول لتحسين ملمس البشرة وترطيبها وإعطائها مظهرا صحيا ويعمل على تغذية البشرة ، وسوف نتعرف معا على فوائد كريم بانثينول بالتفصيل .

وصفة بانثينول لتفتيح البشرة

سوف نقدم لكي وصفة سحرية تعمل على تفتيح البشرة ، وتستخدم هذه الوصفة مرة في الاسبوع واعتمادها ضمن الروتين الخاص بك ، مكونات هذه الوصفة .

2- ملعقة من البانثينول .

– 1 ملعقة من النشا .

-1 معلقة من عصير الليمون .

– معلقة من ماء الورد .

وذلك من خلال خلط المكونات مع بعضها البعض ونقوم بتجربة هذا الخليط على اليد أولا ، إذا لاحظنا احمرار على اليد ، وتجنبي وضعه على بشرتك .

مكونات طبيعية إضافية لتفتيح البشرة