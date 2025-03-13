العالم اليوم - كلاسيكو النار في حديقة الأمراء: سان جيرمان يصطدم بمارسيليا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 11:17 صباحاً - يستضيف فريق باريس سان جيرمان غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا في مواجهة نارية على ملعب "حديقة الأمراء"، يوم الأحد المقبل، في ختام منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

يدخل العملاق الباريسي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح في ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء الماضي.

ويأمل الفريق بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي في تحقيق انتصار جديد على غريمه مارسيليا، للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الفرنسي، خاصة أن الفوز سيعزز الفارق بين الفريقين، ويمنح سان جيرمان دفعة معنوية هائلة أمام خصم لطالما يفتخر بكونه الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بدوري أبطال أوروبا.

الفارق يتسع

يحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، بينما يعاني مارسيليا الذي خسر في الجولة الماضية أمام لانس بهدف قاتل، ليتجمد رصيده عند 49 نقطة، متأخراً بفارق 16 نقطة عن المتصدر.

ورغم الفوارق الفنية التي تصب في مصلحة سان جيرمان هذا الموسم، إلا أن مارسيليا يسعى لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، وكسر سلسلة الهزائم المتتالية أمام باريس في آخر أربع مواجهات.

ويعود آخر انتصار لمارسيليا في الكلاسيكو إلى فبراير 2023، عندما فاز 2-1 في دور الـ16 لكأس فرنسا.

مهمة شبه مستحيلة لمارسيليا

تبدو مهمة مارسيليا بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي تشيربي صعبة للغاية، خاصة أن باريس سان جيرمان لم يخسر أي مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، محققاً 10 انتصارات وتعادلين، وسجل 35 هدفاً مقابل 10 أهداف فقط استقبلها.

وعلى الجانب الآخر، لم يظهر مارسيليا بشكل قوي خارج ملعبه، حيث حقق 9 انتصارات فقط مقابل 3 هزائم، وسجل 27 هدفاً بينما استقبلت شباكه 13 هدفاً.

ديمبلي يقود هجوم باريس.. وجرينوود أمل مارسيليا

يمتلك الفريقان العديد من الأسلحة الهجومية الفتاكة، حيث يتصدر عثمان ديمبلي قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 20 هدفاً، وهو أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية العام الحالي، برصيد 21 هدفاً في جميع المسابقات.

ويحظى ديمبلي بدعم من زملائه في الهجوم مثل برادلي باركولا، ديزيريه دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، إلى جانب الثنائي البديل جونسالو راموس ولي كانج إن.

في المقابل، يعتمد مارسيليا على قوته في وسط الميدان بقيادة الثلاثي أدريان رابيو، بيير هويبرج، وإسماعيل بن ناصر المنضم حديثاً من ميلان، بينما يقود الهجوم ماسون جرينوود الذي سجل 15 هدفاً في الدوري، بجانب الوافد الجديد أمين جويري، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر فبراير.

الجولة 26.. مواجهات قوية تسبق الكلاسيكو

تنطلق الجولة 26 من الدوري الفرنسي بمباراة تجمع بين نيس صاحب المركز الثالث (46 نقطة) وأوزير صاحب المركز الحادي عشر (31 نقطة).

كما تقام يوم السبت ثلاث مباريات بين نانت وليل، أنجيه وموناكو، ولانس ورين.

أما يوم الأحد، فيشهد لقاءات بين ليون ولوهافر، مونبلييه وسانت إيتيان، وبريست ضد ريمس، قبل أن يُسدل الستار على الجولة بموقعة الكلاسيكو المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا.

وينتظر عشاق كرة القدم الفرنسية هذه القمة التاريخية بشغف، حيث يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته المحلية والاقتراب من اللقب، بينما يتمسك مارسيليا بأمل إحياء صراع المنافسة، رغم صعوبة المهمة أمام بطل فرنسا.