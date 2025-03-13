أسباب وجود الكرش رغم نحافة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني بعض الأشخاص من تراكم الدهون في منطقة البطن، رغم أن وزنهم قد يكون ضمن المعدلات الطبيعية. ولا ترتبط هذه المشكلة بالسمنة المفرطة فقط، بل قد يكون لها أسباب أخرى تتعلق بنمط الحياة والتغذية والهرمونات.

أوضح الدكتور محمد خيري، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك عوامل متعددة تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، سواء لدى الرجال أو النساء، ومن أبرزها:

-سوء التغذية: تناول الطعام غير الصحي أو بكميات غير متوازنة.

-العادات الغذائية الخاطئة: مثل تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل.

-الاضطرابات الهرمونية: مثل متلازمة تكيس المبايض لدى النساء، واضطرابات هرمون الإستروجين.

-التوتر والقلق: يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يعزز تخزين الدهون في منطقة البطن.

-أسلوب الحياة غير الصحي: قلة النشاط البدني وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

-قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد يساهم في تراكم الدهون.

-متلازمة القولون العصبي: تسبب انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء.