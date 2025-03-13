مانشيني ضمن 3 خيارات لخلافة تياجو موتا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 03:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خيارات نادي يوفنتوس لتعيين مدرب جديد في حال إقالة تياجو موتا، من منصبه قبل نهاية الموسم الحالي.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه فشل في بطولتي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، بينما يتواجد في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس لديه ثلاثة خيارات جاهزة لخلافة موتا حال تمت إقالته قبل نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة، إلى أن روبرتو مانشيني، المدرب السابق للمنتخب السعودي، يعد من المرشحين لتولي المهمة، نظراً لعدم ارتباطه بأي مهمة تدريبية، خلال الوقت الحالي.

وختمت الصحيفة: “النادي قد يتجه إلى فرانشيسكو ماجنانيلي، المدرب الحالي لبريمافيرا، ليقود الفريق بشكل مؤقت، أو ماكس برامبيلا مدرب فريق الشباب وأيضاً بشكل مؤقت”.