كشف ملابسات واقعة قيام قائد "توك توك" بالسير على منطقة سير المشاة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير على منطقة سير المشاة المخصصة للمواطنين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

محمد يوسف

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