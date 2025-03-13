كشف ملابسات واقعة قيام قائد "توك توك" بالسير على منطقة سير المشاة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير على منطقة سير المشاة المخصصة للمواطنين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصتى "القيادة والتسيير"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المركبة وقائدها.