العالم اليوم - أول تعليق روسي رسمي على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 03:24 مساءً - انتقد المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، المقترح الأميركي الأوكراني لوقف إطلاق النار، قائلا إنه سيوفر "متنفسا" للجيش الأوكراني.

وقال يوري أوشاكوف لوسائل إعلام رسمية بعد أن تحدث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: "لن يكون ذلك أكثر من مجرد متنفس مؤقت للجيش الأوكراني".

وأضاف: "من المرجح أن يُقدّم الرئيس تقييمات أكثر تفصيلا وجوهرية" في وقت لاحق الخميس.

ولفت إلى أن مكالمته مع والتز أتاحت "تبادل وجهات النظر" في جو "هادئ".

كما أشار أوشاكوف إلى أن روسيا تسعى إلى "تسوية سلمية طويلة الأمد" من شأنها أن تضمن "المصالح المشروعة" لروسيا، مشددا "هذا ما نسعى إليه".

وتوجه مفاوضون أميركيون إلى روسيا، الخميس، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.

وتضغط واشنطن على موسكو من أجل وقف "غير مشروط" للنزاع المستمر منذ ثلاث سنوات.