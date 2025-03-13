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كشف ملابسات واقعة احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

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كشف ملابسات واقعة احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن إحتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية.

 

بالفحص تبين أن بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها  بالقليوبية من ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مالك محل دواجن (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه ، مما أسفر عن إحتراقها بالكامل .. تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد ، كما تم ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته (12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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