كشف ملابسات واقعة احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن إحتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية.

بالفحص تبين أن بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية من ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مالك محل دواجن (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه ، مما أسفر عن إحتراقها بالكامل .. تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد ، كما تم ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته (12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.