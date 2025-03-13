أخبار اليمن : 3 شوارع رئيسية.. نقل فرز الباصات في صنعاء

3 شوارع رئيسية.. نقل فرز الباصات في صنعاءناقش اجتماع بمحافظة صنعاء، برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، الجوانب المتصلة بتطوير الاداء في قطاعي المرور، والنقل خلال شهر رمضان.

واستعرض الاجتماع توصيات مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص النقل والموانئ البرية، وتطرق إلى الإجراءات الخاصة بنقل فرز النقل الداخلي من الشوارع الرئيسية، وتحديد أماكن بديلة لذلك.

وأكد المجتمعون أهمية البدء في تنفيذ الإجراءات، وتكليف مكتب النقل بتحديد مندوبين للفرز في كل من الحثيلي وحزيز وجسر بيت بوس، إلى جانب أفراد المرور، لمعالجة الاختناقات المرورية والحد منها خصوصًا خلال أوقات الذروة في شهر رمضان.

وفي الاجتماع أكد الوكيل الكهالي أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والحرص على أداء المهام والأعمال بأمانة واقتدار.

وحث الجميع على التفاعل مع البرنامج الرمضاني لما له من أثر في تعزيز الهوية الإيمانية.