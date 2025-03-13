بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر البصل من أكثر الخضروات الأساسية استخدامًا في المطبخ، ويتم تضمينه في العديد من الوصفات اللذيذة. ومع ذلك، يمكن أن يسبب تقطيع البصل العديد من التحديات، مثل الدموع والرائحة القوية التي يتركها.

في هذه المقالة، سنتناول أهمية وضع الزيت على السكين أثناء تقطيع البصل وتأثيره على تجنب هذه المشكلات.

أهمية وضع الزيت على السكين أثناء تقطيع البصل:

1. تقليل الدموع: عندما تقطع البصل، تفرز مركبات كيميائية تندمج مع الهواء وتتحول إلى حمض السلفينيك. هذا الحمض هو السبب وراء الدموع التي تنتج عند تقطيع البصل. ومع ذلك، يمكن تقليل إفراز حمض السلفينيك عن طريق وضع قطرة من الزيت على السكين قبل بدء عملية التقطيع. يتفاعل الزيت مع الحمض ويعمل كحاجز لمنع الغازات السامة من الوصول إلى العينين، مما يقلل من الدموع.

2. التحكم في الرائحة القوية: تنتج البصل رائحة قوية ومزعجة عندما يتم تقطيعه. ومن خلال وضع قليل من الزيت على السكين، يمكن تقليل انتقال الروائح القوية إلى الأيدي وتجنب الرائحة العالقة بها. يعمل الزيت كحاجز لامتصاص الزيوت العطرية الموجودة في البصل ويحد من انتشارها.

3. تسهيل عملية التقطيع: يعمل الزيت على تقليل الاحتكاك بين السكين والبصل، مما يجعل عملية التقطيع أكثر سلاسة وسهولة. يمكن أن يساعد في منع السكين من الانزلاق على البصل والحفاظ على ثباتها، مما يقلل من خطر وقوع الحوادث.

كيفية استخدام الزيت أثناء تقطيع البصل:

– قبل بدء عملية التقطيع، قم بترطيب سكين القطع بقطرة صغيرة من الزيت.

– انتظر لبضع ثوانٍ للسماح للزيت بالانتشار على السكين.

– قم بتقطيع البصل بالسكين المُشحَّم، وستلاحظ أن السكين ينزلق بشكل أسهر وسلس.