بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تُعتبر الفطر من المكونات الغذائية القيمة والمفيدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن. ومع ذلك، قد يتساءل البعض عن تأثير تسخين الأطعمة التي تحتوي على الفطر على قيمتها الغذائية.

في هذه المقالة، سنناقش أضرار تسخين الأطعمة التي تحتوي على الفطر وما إذا كانت تفقد قيمتها الغذائية أم لا.

تأثير التسخين على قيمة الفطر الغذائية:

عند تسخين الأطعمة التي تحتوي على الفطر، قد يحدث تأثير على قيمتها الغذائية بسبب العوامل التالية:

1. فقدان الفيتامينات: يحتوي الفطر على فيتامينات مهمة مثل فيتامين ب وفيتامين د، والتي تعتبر ضرورية لصحة الجسم. ومع ذلك، عند تسخين الفطر لفترة طويلة، قد يحدث فقدان لبعض هذه الفيتامينات الحساسة للحرارة. للحد من فقدان الفيتامينات، يُفضل طهي الفطر بطرق تحافظ على الرطوبة مثل البخار أو القلي السريع.

2. تجفيف الفطر: عند تسخين الفطر لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى تجفيفه وفقدان الرطوبة. وهذا يمكن أن يؤثر على نكهته وقوامه، مما يجعله أقل شهية وأقل ملمسًا مقارنةً بالفطر الطازج.

3. تفاعلات كيميائية: قد تحدث تفاعلات كيميائية عند تسخين الفطر بدرجات حرارة عالية. قد تتكون مركبات جديدة أو تتحول المركبات الغذائية الموجودة بالفعل في الفطر إلى أشكال غير مفيدة أو ضارة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن التأثيرات السلبية لتفاعلات الحرارة العالية لا تحدث بشكل كبير عند تسخين الفطر على درجات حرارة معتدلة.

4. فقدان الألياف: الفطر غني بالألياف الغذائية التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع. ومع ذلك، قد يحدث فقدان جزء من هذه الألياف.