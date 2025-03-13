ماتيو لاهوز يعلق على إلغاء ركلة جوليان ألفاريز

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 11:48 صباحاً - علق الحكم الإسباني السابق، ماتيو لاهوز، على قرار حكم لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بإلغاء الركلة الترجيحية التي سددها جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، لتذهب المباراة لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح الميرنجي.

وألغى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك الركلة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، حيث أكدت له أن ألفاريز لمس الكرة مرتين أثناء التنفيذ، بما يخالف القانون.

وقال لاهوز في تصريحات لشبكة “Movistar” الإسبانية: “أعتقد أنه عندما يُتخذ قرار بهذه السرعة، فلابد أن يكون هناك دليل واضح للغاية. ما أفتقده دائماً هو الشفافية، أن يُسمح للحكم الرئيسي بمشاهدة اللقطة بنفسه واتخاذ قراره بناءً عليها”.

وأضاف: “لو كنت مكان الحكم، لن أشعر بالراحة إذا قيل لي القرار عبر السماعة فقط، كنت سأرغب في رؤية اللقطة بنفسي، لأن هذه مسؤوليتي”.

وأتم بهذا الشأن: “التكنولوجيا رائعة، لكن يجب أن تُستخدم بعيون الحكم وليس من خلال تفويض الآخرين”.