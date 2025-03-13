احذر هذه الأطعمة في السحور! 6 خيارات ترفع السكر وتفسد صيامك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 11:48 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن أفضل الخيارات الغذائية للسحور لضمان صيام صحي ومريح. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي قد تبدو غير ضارة لكنها ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع والعطش خلال النهار. لذلك، من المهم تجنب هذه الأطعمة في السحور للحفاظ على طاقة ثابتة وصيام مريح.

1. الحلويات والسكريات المكررة: تناول الحلويات مثل الكعك أو البسكويت في السحور يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، لكنه يؤدي إلى انخفاضها بشكل حاد لاحقًا، مما يسبب الجوع والإرهاق.

2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر الذي يمتصه الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

3. الخبز الأبيض والمعجنات: هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة التي تتحول إلى سكر في الجسم، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر.

4. الأرز الأبيض: مثل الخبز الأبيض، الأرز الأبيض يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات المكررة.

5. الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات، مما يجعلها خيارًا غير صحي للسحور.

6. الحبوب المحلاة: بعض الحبوب التي يتم تسويقها كخيار صحي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يجعلها غير مناسبة للسحور.

لضمان صيام صحي، ينصح بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين مثل الخضروات، الفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، والبقوليات. هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة وتوفر الطاقة لفترة أطول خلال النهار.