صيام آمن وحالة صحية جيدة.. نصائح طبية لمرضى الضغط والقلب في رمضان

يحرص كثير من المرضى على الصيام في شهر رمضان المبارك، طلبًا في الحصول على مرضاة الله سبحانه وتعالى، والاستمتاع بروحانيات رمضان، ولكن بالنسبة لمرضى الضغط والقلب، قد يتطلب الأمر بعض الحذر والمراقبة الطبية مع الصيام، إذ يمكن أن يؤثر على الصحة سلبًا وبخاصة مع طول ساعات الصيام.

من أجل ذلك، ولأهمية هذا الموضوع نقدم في هذا المقال، أهم النصائح الطبية والغذائية التي يجب على مرضى الضغط والقلب اتباعها لضمان صيام آمن، والتمتع بصحة جيدة خلال أيام الشهر الفضيل.

صيام مرضى الضغط والقلب في رمضان

من المعروف أن الصيام في رمضان قد يؤثر على الجسم بطرق مختلفة، وبالنسبة لمرضى الضغط والقلب، يمكن أن يتسبب أي انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، في زيادة احتمالات الخطر حول المرضى الصائمين، وبخاصة أولئك الذين لا يتناولون أدويتهم بانتظام، وذلك بحسب كل حالة. كما أن التغيرات المفاجئة في النظام الغذائي، وتغيير روتين النوم يكون لهما تأثيرات ضارة على القلب والأوعية الدموية، وبخاصة مع إهمال الأدوية. لذا من الأهمية استشارة الطبيب لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وإتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي مضاعفات صحية خلال الصيام.

الالتزام بتوصيات الطبيب أساس أمن وسلامة مرضى الضغط والقلب أثناء الصيام

ضوابط صيام مرضى القلب

أوضح الدكتور يزن الجابري، أخصائي جراحة القلب والصدر، أن صيام شهر رمضان يعد آمناً للمصابين بحالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب، بل إنه قد يقدم فوائد صحية، مثل المساعدة في تحسين قدرة الجسم على ضبط ضغط الدم. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر التي قد تواجه هؤلاء المرضى، مثل الجفاف الذي يمكن أن يتعرض له مرضى قصور عضلة القلب وتقلبات ضغط الدم. كما أن التغيرات في مواعيد تناول الأدوية قد تؤثر على كيفية امتصاص الجسم لها، مما ينعكس على قدرتها على التحكم في الحالات المرضية. قد يؤدي ذلك إلى اختلالات في توازن الكهارل، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات في ضربات القلب. علاوة على ذلك، فإن مرضى القلب الذين يعانون من السكري قد يواجهون صعوبة أكبر في إدارة مستويات سكر الدم، وهو ما قد يؤثر سلباً على صحة القلب.

نصائح طبية لمرضى القلب في رمضان

قدم الدكتور يزن عدة نصائح لمرضى القلب لصيام آمن خلال شهر رمضان، أبرزها ما يلي:

استشارة الطبيب قبل الصيام لمراجعة خطة الأدوية وتعديل الجرعات بما يتناسب مع ساعات الصيام، بهدف تقليل أي مخاطر صحية محتملة.

اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، مما يساعد المرضى على إدارة حالتهم الصحية وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراضهم.

ضرورة أن يراجع مرضى القلب والأوعية الدموية طبيبهم فوراً إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الدوار، الذي قد يشير إلى انخفاض ضغط الدم أو الجفاف، أو آلام الصدر التي قد تكون علامة على الذبحة الصدرية، بالإضافة إلى ضيق التنفس والإرهاق الشديد. في حال حدوث أي من هذه الأعراض، يجب الإفطار فوراً وطلب الرعاية الطبية اللازمة لضمان الصحة والسلامة.

نصائح لمرضى الضغط في رمضان

لا يؤثر الصيام سلباً على ضغط الدم، بشرط أن يستمر الصائم بتناول العلاج والأدوية الموصي بها بانتظام، لذا يفضل مراجعة الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام. ولتحقيق أمن وسلامة مريض الضغط أثناء الصيام يجب عليه الالتزام بتطبيق النصائح التالية:

تناول الأدوية بانتظام وبحسب توجيهات الطبيب.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمعلبة والمحفوظة.

تناول منتجات الحليب قليلة الدسم، والخضراوات والفواكه، واستخدام الحبوب الكاملة، وتناول البقوليات مرتين بالأسبوع على الأقل.

شرب كميات كافية من الماء، من الضروري أن يحرص المرضى على شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب الجيد، حيث يمكن للجفاف أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب.

توزيع الوجبات بشكل صحيح، يجب تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على فترات بين الإفطار والسحور. يفضل تناول وجبة السحور قبل وقت قريب من الفجر لضمان الحصول على الطاقة اللازمة طوال اليوم.

خلاصة القول

يمكن لمرضى الضغط والقلب، الصيام بعد استشارة الطبيب وقبل بدء رمضان، لأن الطبيب المعالج هو وحده من يقرر ما إذا كان الصيام آمناً لهم أم لا، بناءً على حالتهم الصحية العامة. كما يجب عليهم تناول الطعام الصحي والمتوازن، الغني بالألياف مثل الخضر والفاكهة، والبروتينات، وكذلك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم.الفيتامينات الضرورية، إضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز صحة القلب وضبط ضغط الدم في رمضان.

مع تمنياتي للجميع بالمعافاة الدائمة.. رمضان مبارك،،،