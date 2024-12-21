انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان… اخلطي ملعقتين زيت الزيتون مع ثمرة من الموز.. وتخلصي من كل مشاكل بشرتك..جربي وادعيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عليك الحرص على الاهتمام بالبشرة حتى تحافظ عليها من اي مشاكل قد تلحق بها مع مروؤ الوقت،

مقادير عمل وصفة زيت الزيتون والموز

للتفتيح كل ما عليك هو تجهيز مجموعة بسيطة مكونات التي سوف تساعد في التبييض والتخلص من ايه تصبغات موجوده في الجسم او بقع داكنه كما انها سريعة المفعول وتمد البشرة فيتامينات مختلفة

والمكونات تتمثل فيما يلي:

ثمرة واحدة من الموز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الوصفة

اما عن خطوات تحضير الوصفة فهي تتمثل فيما يلي:

كل ما عليك هو تقشير ثمرة الموز مع وضع ملعقة زيت الزيتون ومن ثم تقريبا مكونات مع بعضها البعض.

نقوم بشطف البشرة وتجفيفها ووضع الخليط على البشرة.

وترك البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفها.

مع تكرار الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل تبييض خلال اسبوع واحد من الاستخدام.

زيت زيتون وموز وصفة للبشرة

أبرز فوائد استخدام وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة