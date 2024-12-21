انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون جنيه.. حطي القرنفل على ورق الغاز وتخلصي من الشيب المبكر..هتندمي لو مجربتهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التخلص من الشعر الابيض يعتبر من أهم ما تقوم به السيدات، كما يعتبر القرنفل من اهم الاعشاب التي يمكنك استخدامها بكل سهولة للتخلص من الشيب بشكل سريع وبدون تعب،

مكونات وصفة ورق الغار والقرنفل للتخلص من الشيب المبكر

في حالة ظهور شعر ابيض عليك القيام بعمل وصفة بسيطة من الورق الغاز مع القرنفل حتى تتخلصين من هذه المشكلة بشكل سريع وبدون اي معاناة على الإطلاق وعن مكونات هذه

الوصفة فهي ما يلي:

ثلاثة مسامير من القرنفل.

كمية قليلة من ورق الغاز.

كمية من المياه الدافئة بسيطة.

كمية من القهوة.

طريقة عمل وصفة ورق الغار والقرنفل بالتفصيل