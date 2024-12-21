انت الأن تتابع خبر هترجعي شباب حتى لو سنك فوق الـ 70!!... حطي زيت الزيتون على الزبادي على المنطقة دي كل يوم ومش هتصدقي النتيجة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون واحدًا من انواع الزيوت الطبيعية الغنية التي تحتوي على فوائد بكيرة للبشرة، حيث انه بعد اجراء مختلف انواع التجارب قد وجد انه من افضل الاشياء التي يمكن اضافتها إلى البشرة نتيجةً للتأثير الكبير الذي ينتج من خلاله، حيث انه قد اثبت فعاليته في تفتيح لون البشرة والزيادة من نضارتها، كما انه فعال جدًا في التخلص من آثار البقع وآثار حبوب الشباب، اما عن الزبادي فإنه يعتبر واحدًا من اكثر المكونات المرطبة التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على بشرة ناعمة

مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة ماء الورد.

ملعقة خميرة.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والزبادي