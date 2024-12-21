مودي: توسيع التعاون مع الكويت في قطاعات الأدوية والصحة والتكنولوجيا والرقمنة والابتكار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - قال دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي «أتطلع بشغف إلى محادثاتي مع صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لرفع مستوى علاقاتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة.

وفي لقاء أجرته معه المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم خلال زيارته للكويت، أكد مودي السعي للارتقاء بالعلاقات الكويتية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال إن الشركات الهندية تنفّذ مشاريع بنية تحتية وتُقدِّم خدمات في مجالات متعددة بالكويت، معرباً عن شكره لصاحب لأمير الكويت والحكومة الكويتية على الرعاية الكريمة للجالية الهندية.

وأشار إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الهندي الكويتي في قطاعات الأدوية والصحة والتكنولوجيا والرقمنة والابتكار والمنسوجات، داعياً غرف الأعمال والتجارة ورواد الأعمال والمبتكرين إلى التفاعل والتواصل معا بشكل أكبر.

وقال إن لمجلس التعاون أهمية حيوية للهند، والعلاقات الهندية الخليجية ستتعزَّز أكثر في ظل رئاسة الكويت للمجلس .

وأشار إلى أن سدس إجمالي تجارة الهند تتركز في دول المجلس التي تستضيف 9 ملايين هندي يسهمون بشكل إيجابي في نموها الاقتصادي.

وبين أن هناك شراكة واسعة بين الكويت والهند في مجالات كثيرة كالتعليم والمهارات والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي خلافًا للشراكة التقليدية في قطاع الطاقة.

وكشف عن تجاوز التجارة في مجال الطاقة بين البلدين ما قيمته 10 مليارات دولار العام الماضي.